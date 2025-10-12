L' irresistibile successo di I Dialoghi della Vagina in scena al Teatro Carignano di Torino

Al quarto anno di tournée – che hanno registrato sold out in tutta Italia – il 20 ottobre alle 21.00 andranno in scena a Torino I dialoghi della Vagina con una replica al Teatro Carignano. La serata – con il patrocinio della Città di Torino, il contributo di Camera di commercio di Torino e la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

