Lipari riunisce tutte le isole minori le promesse del governo agli Stati Generali | Pari diritti e servizi

Messinatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti concordi nel dire che l'insularità da problema deve diventare risorsa. Nulla di nuovo anche se resta la speranza che gli Stati Generali sulle isole minori in corso di svolgimento a Lipari (oggi l'ultima giornata), possano davvero dare il definitivo input affinché qualcosa cambi. Messina è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lipari - riunisce

lipari riunisce tutte isoleA Lipari gli Stati Generali delle Isole minori marine - A Lipari, dal 10 al 12 Ottobre 2025, si terranno gli Stati Generali delle Isole minori marine, un'importante occasione di confronto e approfondimento sui temi che riguardano i territori insulari. Segnala giglionews.it

lipari riunisce tutte isoleGli Stati Generali delle Isole Minori a Lipari dal 10 al 12 ottobre alla presenza dei Ministri - Il Governo Meloni alle Isole Eolie per gli Stati Generali delle Isole Minori Marine, in programma a Lipari dal 10 ... 98zero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lipari Riunisce Tutte Isole