L’intesa non chiude la guerra Perché è un errore credere che Hamas sia fuori gioco

Lastampa.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I miliziani difficilmente si disarmeranno, ogni ritardo nel gestire Gaza li avvantaggia. Il rischio del piano Trump è il vuoto di potere: l’ordine deve soppiantare la tregua. 🔗 Leggi su Lastampa.it

l8217intesa non chiude la guerra perch233 232 un errore credere che hamas sia fuori gioco

© Lastampa.it - L’intesa non chiude la guerra. Perché è un errore credere che Hamas sia fuori gioco

In questa notizia si parla di: intesa - chiude

Intesa Sanpaolo chiude il suo “miglior semestre”, utile +9% a 5,2mld

Dazi, Giorgetti: Intesa Ue-Usa chiude fase di incertezza e scongiura guerra commerciale – Il video

Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, svetta Intesa

Cerca Video su questo argomento: L8217intesa Chiude Guerra Perch233