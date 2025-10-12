I miliziani difficilmente si disarmeranno, ogni ritardo nel gestire Gaza li avvantaggia. Il rischio del piano Trump è il vuoto di potere: l’ordine deve soppiantare la tregua. 🔗 Leggi su Lastampa.it

© Lastampa.it - L’intesa non chiude la guerra. Perché è un errore credere che Hamas sia fuori gioco