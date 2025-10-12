L’Inter sul figlio di Robinho | offerta in vista
Blitz per l’erede dell’ex attaccante del Milan, i dettagli dell’interessamento Robinho di nuovo a San Siro, ma non si tratta dell’ex attaccante del Milan. A più di un decennio di distanza dalle gesta del brasiliano in maglia rossonera, nel campionato di Serie A potremmo assistere a quelle del figlio, Robinho Jr., entrato nel mirino dell’Inter. – Calciomercato.it (Credit: Instagram Profilo Ufficiale @r.junior.07) 17 anni, in forza al Santos, il giovane si sta già imponendo come uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, come trequartista o come esterno sia sinistro che destro, ha attirato l’interessamento di tanti club blasonati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: inter - figlio
Jeremia Recoba sceglie la Spagna. Il figlio dell’ex fantasista dell’Inter Alvaro, firma con questo club!
Ruben Sosa: «L’Inter deve puntare sempre a vincere. Mio figlio? Magari un giorno in nerazzurro»
Berardi e il super abbraccio con il figlio tifoso dell'Inter
L'Inter pensa al futuro e guarda al Brasile: nel mirino il 17enne figlio di Robinho #robinhojr #mercatointer #sportmediaset - X Vai su X
Aneddoto rilevato. Secondo il figlio di Giuseppe #Prisco, storico vicepresidente dell’#Inter, #Berlusconi tentò due volte di acquistare il club nerazzurro, senza però avere successo. Alla fine il noto politico divenne il presidente del #Milan: la storia parla da s Vai su Facebook
L’Inter sul figlio di Robinho: offerta in vista - Il club nerazzurro mette nel mirino il giovanissimo talento brasiliano: tentativo di 'sgarbo' per il figlio d'arte ... Come scrive calciomercato.it
Romano: "Nel contratto di Robinho jr una clausola super da 100 milioni di euro. Sull'Inter e i rumors dal Brasile..." - L'Inter non sta lavorando concretamente su Robinho jr, figlio di Robinho, ex attaccante brasiliano ammirato in Italia con la maglia del Milan. Si legge su msn.com