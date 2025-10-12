L’Inter sul figlio di Robinho | offerta in vista

Calciomercato.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz per l’erede dell’ex attaccante del Milan, i dettagli dell’interessamento Robinho di nuovo a San Siro, ma non si tratta dell’ex attaccante del Milan. A più di un decennio di distanza dalle gesta del brasiliano in maglia rossonera, nel campionato di Serie A potremmo assistere a quelle del figlio, Robinho Jr., entrato nel mirino dell’Inter. – Calciomercato.it (Credit: Instagram Profilo Ufficiale @r.junior.07) 17 anni, in forza al Santos, il giovane si sta già imponendo come uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, come trequartista o come esterno sia sinistro che destro, ha attirato l’interessamento di tanti club blasonati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

l8217inter sul figlio di robinho offerta in vista

© Calciomercato.it - L’Inter sul figlio di Robinho: offerta in vista

In questa notizia si parla di: inter - figlio

Jeremia Recoba sceglie la Spagna. Il figlio dell’ex fantasista dell’Inter Alvaro, firma con questo club!

Ruben Sosa: «L’Inter deve puntare sempre a vincere. Mio figlio? Magari un giorno in nerazzurro»

Berardi e il super abbraccio con il figlio tifoso dell'Inter

l8217inter figlio robinho offertaL’Inter sul figlio di Robinho: offerta in vista - Il club nerazzurro mette nel mirino il giovanissimo talento brasiliano: tentativo di 'sgarbo' per il figlio d'arte ... Come scrive calciomercato.it

l8217inter figlio robinho offertaRomano: "Nel contratto di Robinho jr una clausola super da 100 milioni di euro. Sull'Inter e i rumors dal Brasile..." - L'Inter non sta lavorando concretamente su Robinho jr, figlio di Robinho, ex attaccante brasiliano ammirato in Italia con la maglia del Milan. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217inter Figlio Robinho Offerta