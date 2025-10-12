L’Inter sul figlio di Robinho | offerta in vista

Blitz per l’erede dell’ex attaccante del Milan, i dettagli dell’interessamento Robinho di nuovo a San Siro, ma non si tratta dell’ex attaccante del Milan. A più di un decennio di distanza dalle gesta del brasiliano in maglia rossonera, nel campionato di Serie A potremmo assistere a quelle del figlio, Robinho Jr., entrato nel mirino dell’Inter. – Calciomercato.it (Credit: Instagram Profilo Ufficiale @r.junior.07) 17 anni, in forza al Santos, il giovane si sta già imponendo come uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Capace di svariare su tutto il fronte d’attacco, come trequartista o come esterno sia sinistro che destro, ha attirato l’interessamento di tanti club blasonati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

