L'inquietante caso di uno studente arrestato dopo aver parlato con ChatGPT
Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato in Florida dopo aver chiesto a ChatGPT come uccidere un suo compagno di classe. La domanda è stata intercettata dal software di sorveglianza scolastica e segnalata alle autorità di polizia. Il caso mette in luce i rischi della sorveglianza preventiva e i limiti della libertà di espressione nelle scuole americane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
