L' incredibile storia dell' ex ospedale milanese Santa Corona | 10 anni di abbandono ladri di rame e bandi deserti

Milanotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi piani, corridoi tutti uguali, scalone in marmo. L’ex ospedale Santa Corona di Garbagnate Milanese, di proprietà del comune di Milano, si estende per 24mila mq nel Parco Regionale delle Groane. Fuori, alberi e strade. Dentro, niente: è abbandonato dal 2015 e da allora non è stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incredibile - storia

Lost in the Jungle: il documentario su un’incredibile storia di sopravvivenza – Recensione

Bermuda Acoustic Trio, una storia incredibile

Maratoneta con 6 bypass, l’incredibile storia di Lorenzo: “Da New York a Sydney”

incredibile storia ex ospedaleL'incredibile storia dell'ex ospedale milanese Santa Corona: 10 anni di abbandono, ladri di rame e bandi deserti - Di proprietà del comune di Milano, è una struttura molto ampia: 24mila mq. Scrive milanotoday.it

Ex ospedale psichiatrico: proseguono le visite - L’interesse per la storia e le memorie l’ex ospedale psichiatrico di Volterra non accenna a diminuire. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incredibile Storia Ex Ospedale