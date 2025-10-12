L’incontro con Padellaro | piace il format
ANGHIARI Partecipatissimo ad Anghiari l’incontro di venerdì sera con il giornalista Antonio Padellaro (nella foto), fondatore e primo direttore de " Il Fatto Quotidiano ", organizzato e voluto dall’associazione culturale " Il Corsaro " col patrocinio del Comune. È quindi vincente il format, sperimentato anche la settimana scorsa con Giovanni Minoli, che vuole il pubblico partecipe con domande, brevi interventi e provocazioni, tanto che l’assessore alla cultura, Alberica Barbolani da Montauto e il sindaco e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, presenti alla serata, daranno seguito a quelli che diventeranno " I venerdì culturali del Corsaro " con nuovi e prestigiosi ospiti, facendoli diventare un appuntamento fisso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
