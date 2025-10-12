L' inchiesta sullo scippo di piazzale Vittorio Emanuele | è stato un nigeriano a portar via il cellulare alla 28enne

Le ha scippato il telefono cellulare che aveva in mano e che stava utilizzando. L'autore del furto con strappo è un nigeriano, conosciuto dalla ventottenne ivoriana che venerdì alle 14,40 ha inquietato tutti coloro che erano fra via Atenea e il piazzale Vittorio Emanuele dove è stata derubata. Le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it