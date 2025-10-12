L' incendio al monastero della Bernaga le immagini impressionanti della distruzione vista dall' alto
La Valletta Brianza, il video dei vigili del fuoco ripreso con i droni dall'alto: si vedono chiaramente gli effetti devastanti sull'edificio di Perego. Inoltre i dronisti dei vigili del fuoco stanno utilizzando anche un drone appositamente equipaggiato con termocamera e sensori in grado di individuare i punti più caldi. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Le impressionanti immagini del rogo che ha devastato il monastero della Bernaga. Evacuate 21 suore - Lungo intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco anche nella notte. leccotoday.it scrive
