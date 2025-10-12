L’importanza del trattato sull’alto mare per la salvaguardia degli oceani

L’importanza del trattato internazionale per la salvaguardia degli oceani

Il Trattato sull’Alto Mare: Importanza e Impatti per la Tutela delle Acque Internazionali

Trattato Onu sull’alto mare, raggiunte le 60 firme (senza l'Italia): dal 2026 nuove regole per proteggere gli oceani - Il Trattato globale sugli oceani ha raggiunto venerdì 19 settembre le 60 firme necessarie per l’entrata in vigore. Secondo corriere.it

Dopo oltre vent’anni di dibattiti, il trattato dell’ONU per la tutela dell’alto mare diventerà legge - Dopo oltre vent’anni di dibattiti, all’inizio del 2026 il trattato dell’ONU per la tutela dell’alto mare diventerà legge. Secondo ilpost.it

