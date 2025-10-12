Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin intervistato a Verissimo si è professato innocente e ha attaccato Claudio Sterpin. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin in lacrime a Verissimo: zero spiegazioni sul tema divorzio