Liliana Resinovich Sebastiano Visintin in lacrime a Verissimo | zero spiegazioni sul tema divorzio
Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin intervistato a Verissimo si è professato innocente e ha attaccato Claudio Sterpin. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: liliana - resinovich
Omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin racconta la seconda perquisizione della polizia
Liliana Resinovich, le analisi su tracce mai considerate spiegate da Garofano: luci sul cordino ma non solo
Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e l'ipotesi del suicidio: "Nulla a che fare con la sua morte"
Liliana Resinovich, il fratello: “GoPro sequestrata per la prima volta. I video solo stati scaricati dal telefono dove erano riversati”. Perché Sebastiano regalò a un’amica il cellulare, usato anche il giorno della scomparsa della moglie? #chilhavisto? https://bit.ly/3 - X Vai su X
“Notizia trapelata”. Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin, il caso su Garofano: “Ha lasciato” - facebook.com Vai su Facebook
Sebastiano Visintin in lacrime a Verissimo: «La mamma di Liliana Resinovich non voleva che ci sposassimo». Il mistero dei 4 sms (cancellati) di Sterpin - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è stato ospite oggi, domenica 12 ottobre, nel salotto di Silvia ... Secondo ilgazzettino.it
Sebastiano Visintin a Verissimo: «Non ho ucciso Liliana, cercavamo una casa nuova. Sterpin cancellò dei messaggi prima di andare in Questura» - Continuano le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata senza vita poche settimane dopo. Riporta leggo.it