Liliana Resinovich il marito Sebastiano a Verissimo
Il caso di cronaca nera che riguarda Liliana Resinovich è finito a Verissimo dove è stato intervistato il marito Sebastiano, attualmente unico indagato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin racconta la seconda perquisizione della polizia
Liliana Resinovich, le analisi su tracce mai considerate spiegate da Garofano: luci sul cordino ma non solo
Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e l'ipotesi del suicidio: "Nulla a che fare con la sua morte"
Liliana Resinovich: a Quarto Grado le novità/ Il caso dall’inizio: la morte, le GoPro, Visintin e Sterpin - Liliana Resinovich, il caso a Quarto Grado: cos'è successo alla 63enne dalla sparizione e cosa c'entra il marito Sebastiano Visintin ... Come scrive ilsussidiario.net
Liliana Resinovich, storia del giallo di Trieste/ Cos’è successo: dalla scomparsa alle svolte investigative - Dalla scomparsa al ritrovamento, dall'ipotesi suicidio alla pista dell'omicidio ... Da ilsussidiario.net