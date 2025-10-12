Licia Colò contro Raznovich e Gomez | Mai insinuato che Camila assumesse sostanze

Dopo 11 anni, il cambio di conduzione del Kilimangiaro su Rai 3, passato da Licia Colò nelle mani di Camila Raznovich, è ancora tema di scontri. A riaprire l’argomento, Peter Gomez a La Confessione, che ieri sera intervistando la Raznovich l’ha stuzzicata leggendole le parole della Colò dopo la sostituzione: Licia Colò, intervistata, dice: “Non ho sentimenti negativi per Camila Raznovich, ma nemmeno positivi. Semplicemente non mi riguarda quello che farà. Lo stesso vale per il programma che certo non seguirò mai più “. Dichiarazioni ben note che Camila a La Confessione ha commentato così: Capisco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Licia Colò contro Raznovich e Gomez: “Mai insinuato che Camila assumesse sostanze”

