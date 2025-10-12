Liceo Porta | Lavori in corso per il bene di tutti

"I bagni dell’istituto non sono né chiusi né ammalorati. I dispenser di sapone funzionano. Qualora emergano delle esigenze, vengono effettuati interventi migliorativi e, se necessario, di riparazione. Se i bagni vengono chiusi momentaneamente è solo per consentire la manutenzione ordinaria o straordinaria". La preside del liceo Porta, Giovanna Lacatena, replica alle polemiche che nei giorni scorsi hanno portato allo sciopero di un’ora degli studenti. "Periodici interventi di manutenzione vengono eseguiti dalla Provincia nelle classi relativamente a porte, tapparelle, riscaldamento, in relazione alle necessità che si presentano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

