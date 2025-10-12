Libri partite a tennis e una pizza Anche il Papa ha il giorno libero
Ogni martedì Leone XIV si riposa nella pace di Castel Gandolfo. Legge e scrive ma per qualche ora stacca la spina. Tra le attività del Pontefice c’è il nuoto nella piscina che fece costruire Wojtyla. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: libri - partite
Alessandro Martini, Maurizio Francesconi – Storie di Tennis. Campioni, partite e bizzarrie dello sport più bello del mondo Con Franco Lonati e Pier Angelo Goffi #LibrixiaFieradelLibrodiBrescia #Librixia2025 #Lapaginacheverra Vai su Facebook