libri partite a tennis e una pizza anche il papa ha il giorno libero

Repubblica.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni martedì Leone XIV si riposa nella pace di Castel Gandolfo. Legge e scrive ma per qualche ora stacca la spina. Tra le attività del Pontefice c’è il nuoto nella piscina che fece costruire Wojtyla. 🔗 Leggi su Repubblica.it

