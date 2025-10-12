Quando l’unione fa la forza che è, in questo caso, la forza di tre imprenditrici. Tre donne speciali, come le loro attività: presidi culturali e sociali, piccoli mondi di carta da valorizzare e sostenere. Altro che concorrenza fra simili: piccoli librai crescono e si alleano in un mercato sempre più difficile. "Non un matrimonio, abbiamo deciso di andare a vivere insieme", scherzano Sandra Bandini, Marianna Orlandi e Chiara Manzan. Tre donne e due librerie indipendenti che uniscono i loro destini nello stesso spazio fisico, in via Ricasoli 26: la libreria Gori e la libreria Le storie della Mippa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Librerie, l’unione è forza. Gori e Storie della Mippa insieme nel cuore di Prato