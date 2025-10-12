Libertas troppa Teodora La reazione frutta un set
Alcuni interessanti lampi, ma ancora troppa poca continuità: all’esordio stagionale del campionato di serie B1, la Life365.eu cade per 1-3 (15-25; 26-24; 21-25; 17-25) nel derby contro Ravenna, davanti a oltre 400 persone in un Villa Romiti decisamente caldo. Nel primo set, l’equilibrio regnare fino a metà del tempo, quando Ravenna fa le prove di fuga: alla prima spallata (10-13 su attacco di Fabbri), la Libertas reagisce con Arcangeli e con l’ace di Casotti, poi grazie agli errori forlivesi, l’Olimpia Teodora scappa via e chiude sul 15-25. Nel secondo parziale, Forlì sembra partire forte, ma subito sono ancora le giallorosse ad allungare: il muro di Marchesano vale il 10-14 che costringe la panchina di casa al timeout, nonostante l’ottima verve di Folli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: libertas - troppa
