Liberiamo i bambini dagli smartphone

Torna prepotente la voglia di analogico. Il vento è cambiato. Sta avanzando un’ armata di genitori, che in mano brandiscono la loro Bibbia, ossia il libro di Jonathan Haidt, La generazione ansiosa (chi non sa di cosa si stia parlando non può fregiarsi dell’appellativo di genitore). Madri e padri che hanno creato veri e propri movimenti come Smartphone free childhood, The balance project, Fairplay e Screen time action network. Potenti coalizioni che si muovono compatte dalla Francia all’ Inghilterra (i più battaglieri), dagli Stati Uniti – pronte oceaniche class action contro tutta la Silicon Valley – fino al Brasile. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Liberiamo i bambini dagli smartphone

In questa notizia si parla di: liberiamo - bambini

Hamas notizia shock: "Se ci date il sindaco di Terni, liberiamo un gabi [...] tto". E poi aggiunge: "Ci sembra uno scambio alla pari". P. S. In risposta all'affermazione del sindaco di Terni secondo cui Netanyahu non sta sterminando i bambini palestinesi. Satira po - facebook.com Vai su Facebook

Liberiamo i bambini dagli smartphone - «L’impatto sulla salute mentale e fisica dei bambini è immenso – afferma –. Come scrive panorama.it

Smartphone e bambini, 5 consigli per un uso consapevole in vacanza - Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia è sempre più presente nelle nostre vite e lo smartphone è diventato un alleato quasi indispensabile. Si legge su repubblica.it