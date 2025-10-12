Liam Gallagher è diventato nonno | la figlia Molly Moorish ha partorito il suo primo figlio

A 52 anni il frontman degli Oasis diventa nonno. Rudy è il figlio di Molly Moorish Gallagher, nata da una relazione clandestina del cantante mentre era sposato.

Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay, Liam Gallagher silura Chris Martin. La promessa ai fan: «Noi quella robaccia…»

“Non abbiamo nessuna di quelle fo**ute telecamere sarcastiche dei Coldplay”: Liam Gallagher degli Oasis tranquillizza gli amanti presenti al concerto

Liam Gallagher e la battuta sui Coldplay e i tradimenti: «Tranquilli, non ci importa con chi vi state divertendo, qui non ci sono telecamere ficcanaso»

Liam Gallagher ha lasciato intendere che il tour di reunion degli @oasis, chiamato "Live ’25", non è ancora finito: “non è neanche l’intervallo — è un tour di due tempi”. Il gruppo, tornato insieme nel 2025 dopo lo storico scioglimento del 2009, quest'anno si è e - facebook.com Vai su Facebook

Una frase di Liam Gallagher ha convinto i fan che ci sarà un tour degli Oasis anche l’anno prossimo Alla fine del concerto di Wembley, Liam ha detto «See you next year»: tanto è bastato ad accendere le speranze dei fan - X Vai su X

Liam Gallagher è diventato nonno: la figlia Molly Moorish ha partorito il suo primo figlio - Rudy è il figlio di Molly Moorish Gallagher, nata da una relazione clandestina del cantante mentre era sposato ...

Liam Gallagher è diventato nonno, sua figlia Molly ha avuto un bambino - Liam Gallagher diventa nonno: la nascita del piccolo Rudy, figlio di Molly, sigilla una commovente riconciliazione familiare dopo anni di lontananza.