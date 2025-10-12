L’hanno salvata con un trapianto di ali ora questa farfalla monarca vola come prima VIDEO

Una farfalla monarca ferita è tornata a volare dopo aver ricevuto un delicato trapianto di ali presso il Sweetbriar Nature Center di Long Island, New York. L’intervento, documentato in un video che ha rapidamente conquistato il web, dimostra come la dedizione e la precisione possano fare la differenza anche per le creature più fragili del nostro ecosistema. Quando un cittadino ha contattato il centro naturalistico per segnalare la farfalla in difficoltà, gli operatori non hanno esitato un istante. Come si legge nel post pubblicato dall’organizzazione, il team ha utilizzato un’ala proveniente da una farfalla monarca deceduta, adattandola con estrema cura all’ala danneggiata dell’esemplare ferito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

