L’ Fc Osimo con la vittoria a Castelbellino torna a comandare da solo il girone B. Oggi Loreto a Potenza Picena. Prima categoria, 4^ giornata (ore 15:30). GIRONE B. Oggi: Filottranese-Staffolo. Ieri: Olimpia Marzocca-Borghetto 2-2, Pietralacroce-Cupramontana 7-3, Borgo Minonna-Le Torri Castelplanio 0-0, Castelbellino-Fc Osimo 1-3, Castelleonese-Real Cameranese 4-2, Cingolana-Argignano 1-1, Passatempese-Barbara Monserra 1-0. Classifica: Fc Osimo 10; Borghetto 8; Castelleonese, Passatempese e Le Torri 7; Olimpia Marzocca e Argignano 6; Barbara Monserra e Real Cameranese 5; Pietralacroce, Filottranese e Castelbellino 4; Borgo Minonna 3; Cingolana 2; Staffolo e Cupramontana 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Fc Osimo è di nuovo in testa. Loreto di scena a Potenza Picena