L’ex premier israeliano Olmert | Quello di Trump non è un piano di pace Non c’è nulla di nuovo poteva essere firmato un anno fa

“Questo non è un accordo di pace, non ci illudiamo. È per porre fine ai combattimenti, liberare gli ostaggi e i prigionieri palestinesi, creare un governo tecnocratico e formare una forza di sicurezza che si sostituisca a Israele e impedisca il ritorno di Hamas”. L’ex premier israeliano Ehud Olmert è molto scettico riguardo il piano del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha spiegato chiaramente nel corso di un’intervista alla trasmissione televisiva di Rai 3 In Mezz’Ora: “Trump ha deciso di usare il suo potere persuasivo per costringere Netanyahu a quello che avrebbe dovuto accettare già lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

