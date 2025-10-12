L’ex premier israeliano Olmert | Quello di Trump non è un piano di pace Non c’è nulla di nuovo poteva essere firmato un anno fa
“Questo non è un accordo di pace, non ci illudiamo. È per porre fine ai combattimenti, liberare gli ostaggi e i prigionieri palestinesi, creare un governo tecnocratico e formare una forza di sicurezza che si sostituisca a Israele e impedisca il ritorno di Hamas”. L’ex premier israeliano Ehud Olmert è molto scettico riguardo il piano del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha spiegato chiaramente nel corso di un’intervista alla trasmissione televisiva di Rai 3 In Mezz’Ora: “Trump ha deciso di usare il suo potere persuasivo per costringere Netanyahu a quello che avrebbe dovuto accettare già lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: premier - israeliano
La politologa Corrao (Luiss): “L’Europa deve essere più incisiva con il premier israeliano. Sanzioni? Non sempre sono efficaci, la Russia insegna”
Gaza, il premier israeliano Netanyahu insiste e nega che ci sia la fame: “Una sfacciata menzogna”
Netanyahu offre a Smotrich l’annessione della Striscia di Gaza. Il quotidiano israeliano Haaretz rivela la strategia del premier per salvare governo e poltrona
Il discorso alla nazione del premier israeliano: «Hamas? Ha accettato l’accordo solo perché aveva la spada alla gola. E la battaglia non è ancora finita». Per il resto, Bibi non parla di pace come Trump, solo di «accordo per la liberazione degli ostaggi» - facebook.com Vai su Facebook
Dunque, per Matteo Salvini il premier israeliano Nethanyahu non è un criminale ma uno che “ha tenuto duro”. Tesi assai singolare dopo 65000 morti di cui 20000 bambini. Poi se qualcuno gli dice che sono complici di un genocidio si offendono pure. - X Vai su X
Olmert: «Avanti con i due Stati. E attenti a chi vuole sabotare il piano di pace» - L'ex premier israeliano ed ex sindaco di Gerusalemme: sogno la Città Vecchia sotto amministrazione internazionale. Come scrive msn.com