L' ex Italsider diventa attrazione turistica | quasi tremila visitatori in due giorni

Napolitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 2.750 i visitatori che tra ieri e oggi hanno varcato i cancelli dell’area ex Italsider di Bagnoli, aperta in via straordinaria per le visite Fai d’autunno. Grande successo di pubblico, dunque, lunghe le file alla Porta del Parco di via Diocleziano, tutti in attesa di entrare nel sito chiuso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italsider - diventa

Ex Ilva, dalla Italsider ai Riva fino agli azeri di Baku Steel e gli indiani di Jindal: la tormentata storia dell’acciaieria di Taranto - gara rilancio, infatti, figura il nome di Jindal, colosso indiano dell’acciaio pronto a investire su ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Italsider Diventa Attrazione