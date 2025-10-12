L' ex Italsider diventa attrazione turistica | quasi tremila visitatori in due giorni
Sono 2.750 i visitatori che tra ieri e oggi hanno varcato i cancelli dell’area ex Italsider di Bagnoli, aperta in via straordinaria per le visite Fai d’autunno. Grande successo di pubblico, dunque, lunghe le file alla Porta del Parco di via Diocleziano, tutti in attesa di entrare nel sito chiuso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dopo decenni di silenzio, Bagnoli torna a raccontarsi grazie al FAI, nelle Giornate d'Autunno dell'11 e 12 ottobre. Tra le rovine dell'archeologia industriale si intrecciano memorie e sogni: un cammino nella storia che diventa promessa di futuro, dove la rinascit
Ex Ilva, dalla Italsider ai Riva fino agli azeri di Baku Steel e gli indiani di Jindal: la tormentata storia dell'acciaieria di Taranto - gara rilancio, infatti, figura il nome di Jindal, colosso indiano dell'acciaio pronto a investire su