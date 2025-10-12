L' ex caserma Piave diventa un bosco | via i metalli pesanti arrivano parco e gattile

L'area dell'ex caserma Piave è pronta per la conversione in parco e bosco urbano. Ieri, 11 ottobre, la Giunta comunale ha approvato l'intervento di riqualificazione della zona da tempo dismessa: il progetto vale 3,5 milioni di euro e sarà finanziato con fondi regionali.I lavoriGli scavi nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it