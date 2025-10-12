L' ex caserma Piave diventa un bosco | via i metalli pesanti arrivano parco e gattile
L'area dell'ex caserma Piave è pronta per la conversione in parco e bosco urbano. Ieri, 11 ottobre, la Giunta comunale ha approvato l'intervento di riqualificazione della zona da tempo dismessa: il progetto vale 3,5 milioni di euro e sarà finanziato con fondi regionali.I lavoriGli scavi nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
1978, Brigata Cadore, Caserma Piave , con l’amico fraterno Gianni Castagna abbiamo fatto una naia da Leoni ….. ieri ci siamo rivisti dopo una montagna di anni , ci siamo abbracciati e abbiamo fatto le lacrime dalla gioia di rivederci questa è la Fratellanza A - facebook.com Vai su Facebook
Ex caserma Piave di Udine: stop al degrado e spazio a un nuovo parco cittadino - A Udine nasce un’area verde inclusiva tra sport e natura per rafforzare la coesione sociale ... nordest24.it scrive
Django, l'ultimatum del Comune: «Deve lasciare l'ex caserma Piave» - C'è una data segnata in bella evidenza sul calendario di Ca' Sugana: aprile 2026, quando scadrà la convenzione con cui l'amministrazione comunale ha affidato la parte agibile dell'ex caserma ... Scrive ilgazzettino.it