L' ex 007 avverte Israele Mancini | Ecco come Hamas prova a tornare al potere
Marco Mancini, ex agente dei servizi segreti italiani già responsabile del controspionaggio e a lungo ai vertici del Dis, nella lista dei prigionieri che Israele dovrebbe rilasciare su richiesta di Hamas, ci sono due Barghouti. Ma si parla solo di Marwan. Chi vuole veramente il gruppo terroristico? «In cambio degli ostaggi Hamas ha chiesto la liberazione di 1.950 detenuti palestinesi di cui mille arrestati perché appartenenti o riconducibili ad Hamas e 700 fiancheggiatori e 250 dirigenti di Hamas. Uno di questi è di al-Fatah: Marwan Hashim Ibrahim Barghouti, il capo di al-Fatah in carcere». Perché Hamas vuole il capo di Fatah fuori? «Per prendersi anche la parte di palestinesi che hanno votato al-Fatah, il cui capo a piedelibero è Abu Mazen, e spodestarlo perché Hamas ritiene lavori sotto traccia per il Mossad. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Israele, l'ex 007 Marco Mancini avverte: "Hamas cambia pelle. Ecco come prova a tornare al potere"
Israele, la bomba dell'ex 007 Mancini: "Il 20 agosto Hamas ha provato a replicare un piccolo 7 ottobre" - «A Khan Younis, mercoledì 20 agosto, un commando terroristico di Hamas composto da 15 uomini è riuscito a penetrare in una caserma israeliana passando attraverso un tunnel sotterraneo.