L’Europa tra conflitto congelato e toni bellicisti in Ucraina L’opinione di Pellicciari

Formiche.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recente summit di Copenaghen ha riproposto il divario tra una crescente retorica bellica verso la Russia e risultati operativi pressoché nulli (vedi il progetto  drone wall ). Ha cristallizzato l’orientarsi delle leadership europee verso un conflitto congelato in Ucraina, combattuto più sul piano politico e comunicativo che militare. Rinviare a tempo indeterminato la chiusura del conflitto appare oggi il male minore, per le opportunità che offre sul piano narrativo, politico ed economico. Damage control Sul piano narrativo, il conflitto congelato consente di evitare due ammissioni politicamente insostenibili: l’affermazione militare della Russia e il fallimento dell’originario  Project Ukraine, concepito a Washington ben prima dell’invasione come strumento di logoramento strategico di Mosca. 🔗 Leggi su Formiche.net

In questa notizia si parla di: europa - conflitto

