L’Europa deve aprire il portafoglio | a Kiev servono centinaia di miliardi per il bilancio 2026

Follow.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volume di aiuti finanziari che servono all’Ucraina per restare a galla ancora un anno o due è gigantesco. A Bruxelles se ne sono resi conto quando hanno capito che Trump mollerà Kiev al suo destino e che la Russia non soltanto non collasserà economicamente, ma continuerà la sua operazione speciale per tutto il tempo che occorre. Adesso i vertici europei stanno lavorando sulla pazza idea di sfruttare i patrimoni russi congelati, peggiorando ancora di più la situazione. Gli aiuti americani e quelli europei. Gli Stati Uniti sono sempre meno propensi ad aiutare l’Ucraina anche perché hanno speso molto per Israele. 🔗 Leggi su Follow.it

l8217europa deve aprire il portafoglio a kiev servono centinaia di miliardi per il bilancio 2026

© Follow.it - L’Europa deve aprire il portafoglio: a Kiev servono centinaia di miliardi per il bilancio 2026

In questa notizia si parla di: europa - deve

Glasner ammette che Palace deve sostituire Eze dopo aver lottato in Europa Conference League Qualifier

La politologa Corrao (Luiss): “L’Europa deve essere più incisiva con il premier israeliano. Sanzioni? Non sempre sono efficaci, la Russia insegna”

Stallo Ue-Usa sui dazi, Macron a Berlino da Merz: "L'Europa deve difendere i suoi interessi"

Cerca Video su questo argomento: L8217europa Deve Aprire Portafoglio