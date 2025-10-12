Il volume di aiuti finanziari che servono all’Ucraina per restare a galla ancora un anno o due è gigantesco. A Bruxelles se ne sono resi conto quando hanno capito che Trump mollerà Kiev al suo destino e che la Russia non soltanto non collasserà economicamente, ma continuerà la sua operazione speciale per tutto il tempo che occorre. Adesso i vertici europei stanno lavorando sulla pazza idea di sfruttare i patrimoni russi congelati, peggiorando ancora di più la situazione. Gli aiuti americani e quelli europei. Gli Stati Uniti sono sempre meno propensi ad aiutare l’Ucraina anche perché hanno speso molto per Israele. 🔗 Leggi su Follow.it

L'Europa deve aprire il portafoglio: a Kiev servono centinaia di miliardi per il bilancio 2026