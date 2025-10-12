L' equilibrio è la mia forza | chi è Pio Esposito il baby bomber a segno anche in Nazionale

AGI - Io penso a me stesso. C'è chi mi esalta e chi mi scredita: l'equilibrio è la mia forza": Francesco Pio Esposito ha celebrato così il suo primo gol in azzurro, quello del momentaneo 3-0 sull'Estonia segnato al 74mo minuto con una girata da purosangue dell'area di rigore su assist di Spinazzola. A Tallinn è stata consacrata l'impetuosa ascesa dell'attaccante di Castellammare Stabia, 20 anni compiuti il 28 giugno e già protagonista con la maglia dell'Inter con cui due settimane prima era andato a segno a Cagliari, sempre su un cross da sinistra. "Questo gol deve essere un punto di partenza, non un traguardo", ha assicurato Pio, "sono una persona molto autocritica, non mi piace accontentarmi. 🔗 Leggi su Agi.it

