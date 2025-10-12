L' equilibrio è la mia forza | chi è Pio Esposito il baby bomber a segno anche in Nazionale
AGI - Io penso a me stesso. C'è chi mi esalta e chi mi scredita: l'equilibrio è la mia forza": Francesco Pio Esposito ha celebrato così il suo primo gol in azzurro, quello del momentaneo 3-0 sull'Estonia segnato al 74mo minuto con una girata da purosangue dell'area di rigore su assist di Spinazzola. A Tallinn è stata consacrata l'impetuosa ascesa dell'attaccante di Castellammare Stabia, 20 anni compiuti il 28 giugno e già protagonista con la maglia dell'Inter con cui due settimane prima era andato a segno a Cagliari, sempre su un cross da sinistra. "Questo gol deve essere un punto di partenza, non un traguardo", ha assicurato Pio, "sono una persona molto autocritica, non mi piace accontentarmi. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: equilibrio - forza
Allegri: "Bravi, la nostra forza deve essere l'equilibrio. Jashari mi ha stupito"
L'ex viceministra del M5s Emanuela Del Re passa a Forza Italia: "Tajani uomo di equilibrio e senza eccessi"
Star Wars visions sfida il concetto di equilibrio della forza di George Lucas
Forza ed equilibrio in una sfida contro il tempo! Cosa pensate del talento di Andrea, Philipp e Simon? #TuSiQueVales - X Vai su X
VIRTUS CALCIO FOGGIA – GINNASTICA FUNZIONALE Il corpo è in continuo movimento. Ha bisogno di armonia, equilibrio, forza ed elasticità. La Ginnastica Funzionale modella e migliora questi e tanti altri aspetti, aiutandoti a raggiungere la tua for Vai su Facebook
Equilibrio e forza fisica. Visite gratis agli anziani - Un passo falso, un tappeto che scivola, una scarpa che si impiglia. Da lanazione.it
Nicoletta Romanoff: «Mio fratello è morto suicida a 21 anni. È stato devastante, era il mio scudo» - Oggi Nicoletta Romanoff guarda la vita con maggiore equilibrio, complice anche il ruolo che sente come più importante: quello di mamma. Riporta ilmattino.it