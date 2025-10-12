L' equilibrio è la mia forza | chi è Pio Esposito il baby bomber a segno anche in Nazionale

Agi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Io penso a me stesso. C'è chi mi esalta e chi mi scredita: l'equilibrio è la mia forza": Francesco Pio Esposito ha celebrato così il suo primo gol in azzurro, quello del momentaneo 3-0 sull'Estonia segnato al 74mo minuto con una girata da purosangue dell'area di rigore su assist di Spinazzola. A Tallinn è stata consacrata l'impetuosa ascesa dell'attaccante di Castellammare Stabia, 20 anni compiuti il 28 giugno e già protagonista con la maglia dell'Inter con cui due settimane prima era andato a segno a Cagliari, sempre su un cross da sinistra. "Questo gol deve essere un punto di partenza, non un traguardo", ha assicurato Pio, "sono una persona molto autocritica, non mi piace accontentarmi. 🔗 Leggi su Agi.it

l equilibrio 232 la mia forza chi 232 pio esposito il baby bomber a segno anche in nazionale

© Agi.it - "L'equilibrio è la mia forza": chi è Pio Esposito, il baby bomber a segno anche in Nazionale

In questa notizia si parla di: equilibrio - forza

Allegri: "Bravi, la nostra forza deve essere l'equilibrio. Jashari mi ha stupito"

L'ex viceministra del M5s Emanuela Del Re passa a Forza Italia: "Tajani uomo di equilibrio e senza eccessi"

Star Wars visions sfida il concetto di equilibrio della forza di George Lucas

Equilibrio e forza fisica. Visite gratis agli anziani - Un passo falso, un tappeto che scivola, una scarpa che si impiglia. Da lanazione.it

Nicoletta Romanoff: «Mio fratello &#232; morto suicida a 21 anni. È stato devastante, era il mio scudo» - Oggi Nicoletta Romanoff guarda la vita con maggiore equilibrio, complice anche il ruolo che sente come più importante: quello di mamma. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Equilibrio 232 Mia Forza