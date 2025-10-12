Lei era stata uccisa il 7 ottobre lui era sopravvissuto Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita | Dentro di me è tutto morto

«Sono vivo, ma dentro di me è tutto morto». Così scriveva Roei Shalev, 28 anni, uno dei sopravvissuti al massacro del festival Supernova, prima di togliersi la vita. Due anni dopo l’attacco di Hamas, Roei si è suicidato dandosi fuoco nella sua auto, vicino allo svincolo di Odim. Come riporta Greta Privitera sul Corriere della Sera, poco prima aveva lasciato un messaggio sui social: «Non arrabbiatevi con me, vi prego. Nessuno mi capirà mai, perché non potete farlo, e va bene così. Voglio solo che questa sofferenza finisca». Anche sua madre si era tolta la vita una settimana dopo il 7 ottobre. Roei era sopravvissuto al rave Supernova. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: stata - uccisa

Un morto e un ferito grave nel residence dove è stata uccisa Denisa

“Non è stata uccisa”. Erika Strambi, spunta l’ultima telefonata ed è choc

“Non è stata uccisa”. Erika Strambi, spunta l’ultima telefonata shock

Almeno una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite in seguito a un attacco israeliano in Libano Il Ministero della Salute ha dichiarato che la vittima era un cittadino siriano. I raid aerei israeliani hanno colpito il villaggio di Msayleh, poco prima de - facebook.com Vai su Facebook

Negli ultimi due anni, è stata uccisa 1 ogni 33 persona nella Striscia di #Gaza. ? Il cessate il fuoco annunciato oggi deve essere rispettato per garantire una tregua alla violenza e l'apertura di un corridoio sicuro degli aiuti umanitari. - X Vai su X

Lei era stata uccisa il 7 ottobre, lui era sopravvissuto. Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita: «Dentro di me è tutto morto» - La fidanzata, Mapal Adam, era stata uccisa da Hamas al rave Supernova, insieme alla sua migliore amica, Hilly. Come scrive open.online

La fidanzata fu uccisa il 7 ottobre da Hamas al rave Supernova. Roei si toglie la vita dopo due anni - Ha lasciato scritto: «Penso solo a lei, scusatemi». Scrive msn.com