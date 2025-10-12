Lei era stata uccisa il 7 ottobre lui era sopravvissuto Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita | Dentro di me è tutto morto

«Sono vivo, ma dentro di me è tutto morto». Così scriveva Roei Shalev, 28 anni, uno dei sopravvissuti al massacro del festival Supernova, prima di togliersi la vita. Due anni dopo l’attacco di Hamas, Roei si è suicidato dandosi fuoco nella sua auto, vicino allo svincolo di Odim. Come riporta Greta Privitera sul Corriere della Sera, poco prima aveva lasciato un messaggio sui social: «Non arrabbiatevi con me, vi prego. Nessuno mi capirà mai, perché non potete farlo, e va bene così. Voglio solo che questa sofferenza finisca». Anche sua madre si era tolta la vita una settimana dopo il 7 ottobre. Roei era sopravvissuto al rave Supernova. 🔗 Leggi su Open.online

