L’Efc la vecchia Eca detta legge anche alla Uefa è una sottile Superlega che si spartisce il calcio Telegraph

Roma ha ospitato martedì uno degli incontri più esclusivi e meno visibili del calcio europeo: il congresso dell'associazione dei club più potenti del continente (e non c'era l'Uefa). Centinaia di persone hanno partecipato all'evento, tra spettacoli e feste, ma le decisioni che contano – quelle sui miliardi dei diritti televisivi e commerciali – sono state prese da pochi eletti dell'ex Eca, oggi Efc. I temi sul tavolo: la spartizione del potere e delle ricchezze del calcio europeo, in un mondo in cui pochi club dettano le regole per tutti gli altri, come racconta ampiamente il Telegraph a firma Wallace quest'oggi.

