Lecornu è arrivato all' Eliseo | Ha consegnato a Macron la lista dei ministri Fumata bianca attesa entro sera

Quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 12 ottobre 2025 – Lecornu è arrivato all’Eliseo, dove è stato ricevuto dal presidente Emmanuel Macron. È attesa la fumata bianca entro sera. Secondo alcune fonti, infatti, il primo ministro francese incaricato di formare il governo, Sébastien Lecornu, avrebbe portato a Macron la lista dei ministri e potrebbe quindi annunciare in serata la composizione del nuovo esecutivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lecornu 232 arrivato all eliseo ha consegnato a macron la lista dei ministri fumata bianca attesa entro sera

© Quotidiano.net - Lecornu è arrivato all'Eliseo: “Ha consegnato a Macron la lista dei ministri”. Fumata bianca attesa entro sera

In questa notizia si parla di: lecornu - arrivato

lecornu 232 arrivato eliseoFrancia, Lecornu arrivato all'Eliseo. Media: «Macron vuole nuovo governo entro stasera» - Ore convulse per Sébastien Lecornu, il premier francese che dovrebbe presentare un nuovo governo dopo quello durato soltanto 14 ore una settimana fa. Scrive ilmessaggero.it

lecornu 232 arrivato eliseoCrolla il governo Lecornu: Macron resta solo all'Eliseo - Dopo appena ventisette giorni, il premier si dimette travolto dalle faide interne e dal caso Le Maire: un esecutivo nato per unire &#232; imploso sul nome dell'e ... Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Lecornu 232 Arrivato Eliseo