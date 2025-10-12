Lecornu è arrivato all' Eliseo | Ha consegnato a Macron la lista dei ministri Fumata bianca attesa entro sera

Parigi, 12 ottobre 2025 – Lecornu è arrivato all’Eliseo, dove è stato ricevuto dal presidente Emmanuel Macron. È attesa la fumata bianca entro sera. Secondo alcune fonti, infatti, il primo ministro francese incaricato di formare il governo, Sébastien Lecornu, avrebbe portato a Macron la lista dei ministri e potrebbe quindi annunciare in serata la composizione del nuovo esecutivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

