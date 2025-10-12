L'eclissi solare totale del 2 agosto 2027 non oscurerà il mondo intero ma sarà lunga e meravigliosa
Il 2 agosto 2027 si verificherà una spettacolare eclissi di Sole totale, durante la quale il disco solare resterà oscurato per un massimo di 6 minuti e 23 secondi. Non a caso è stata soprannominata "eclissi del secolo", considerando che per la prossima più lunga dovremo aspettare il 2114. Per quanto bella, l'eclissi solare che vedremo fra un paio di anni non "oscurerà il mondo intero", come suggeriscono alcuni. Ecco cosa succederà e dove sarà visibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
