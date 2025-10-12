Leccorogo in monastero | evacuate suore

2.55 Un vasto incendio è scoppiato nel Monastero di Bernaga, nel comune di La Valletta Brianza. Le 22 monache di clausura sono state evacuate e fortunatamente non ci sono feriti. I vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti con numesose squadre.Il monastero delle Romite ambrosiane ha subito danni importanti. In questa struttura, nel 1998, san Carlo Acutis, recentemente canonizzato e proclamato patrono di internet, ha ricevuto la Prima Comunione. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it