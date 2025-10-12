Lecco in fiamme l' antico Monastero della Bernaga con 18 suore di clausura costrette alla veloce fuga

12 ott 2025

Uscite fortunatamente incolumi le religiose che si trovavano nell'edificio mentre sono ancora sconosciute le cause del rogo Sono davvero impressionanti le immagini del terribile incendio che poche ore fa ha devastato l'antico Monastero della Bernaga, nel lecchese. I vigili del fuoco e i socco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

