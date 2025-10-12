Lecco in fiamme il Monastero della Bernaga | le immagini
Le immagini dall'alto del rogo al Monastero della Bernaga, nella Brianza lecchese, sono impressionanti. Le fiamme hanno avvolto e distrutto l'edificio, considerato in Lombardia uno dei principali luoghi di fede fin dalla sua fondazione che risale agli inizi del 1600. Tra quelle storiche mura vivono 22 suore di clausura, alcune molto anziane, dell'ordine delle Romite ambrosiane, uscite incolumi dall'incendio che è divampato attorno alle 19.30, probabilmente da una delle celle. Da lì le fiamme si sarebbero velocemente propagate lungo i corridoi e le sale del monastero, divorando preziosi arredi e opere d'arte e sculture lignee di pregevole valore storico e artistico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
