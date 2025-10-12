Leao bivio importante per l’attaccante del Milan La situazione
Leao al bivio: ruolo, atteggiamento e futuro al centro del Milan Durante la sosta per le Nazionali, in casa Milan tiene banco un solo nome: Leao. Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Juventus, la discussione sul talento portoghese si è riaccesa con forza. Due grandi occasioni fallite e un rigore sbagliato da Pulisic.
Milan, Leao a un bivio? Che attacco! Retroscena su Bartesaghi. Chiave a sorpresa contro la Juventus
Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan. Rafa a un bivio: se non svolta, sta fuori
