Leao bivio importante per l’attaccante del Milan La situazione

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leao al bivio: ruolo, atteggiamento e futuro al centro del Milan Durante la sosta per le Nazionali, in casa Milan tiene banco un solo nome: Leao. Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Juventus, la discussione sul talento portoghese si è riaccesa con forza. Due grandi occasioni fallite e un rigore sbagliato da Pulisic . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

leao bivio importante per l8217attaccante del milan la situazione

© Calcionews24.com - Leao, bivio importante per l’attaccante del Milan. La situazione

In questa notizia si parla di: leao - bivio

Milan, Leao a un bivio? Che attacco! Retroscena su Bartesaghi. Chiave a sorpresa contro la Juventus

Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan. Rafa a un bivio: se non svolta, sta fuori

Cerca Video su questo argomento: Leao Bivio Importante L8217attaccante