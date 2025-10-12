le stelle di branko ecco le previsioni di domenica 12 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 12 ottobre 2025 Ariete Finalmente domenica! Ci viene in mente il film di François Truffaut pensando al vostro faticato approdo all'ultimo giorno di una settimana in cui vari pianeti e il ritmo della vita non vi hanno dato un attimo di tregua. A cominciare dalla Luna Piena di martedi scorso nel vostro segno, che vi ha dato la forza di esprimervi senza remore nel lavoro e nella vita privata, alla ricerca di nuovi equilibri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

