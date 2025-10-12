Le ’Soavi Armonie’ ci scaldano Oggi al Mic l’omaggio alla Terra

Non si ferma per la quinta edizione “ Soavi Armonie ”, rassegna di musica colta che trasforma il Mic Faenza - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza in un palcoscenico d’eccezione. Fino al 21 dicembre, nove appuntamenti imperdibili sotto la direzione artistica di Donato D’Antonio porteranno nel cuore della città manfreda il meglio della produzione musicale classica e contemporanea. La quinta edizione di Soavi Armonie si sviluppa attorno al concetto di “ libertà di espressione ”, un filo conduttore che attraversa tutto il programma unendo repertori diversi per epoche e stili. La rassegna conferma la sua vocazione di ponte tra le arti, coniugando la bellezza delle collezioni ceramiche del MIC con l’eccellenza musicale di interpreti di livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

