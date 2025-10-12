L a letteratura scritta dalle donne dilaga nelle librerie e nelle classifiche di vendita: un fenomeno visibile anche nel nostro Paese. Ma queste scrittrici riescono ad avere il giusto riconoscimento anche quando si tratta di premi prestigiosi? Libri di donne sulle donne: 7 romanzi da non perdere X Leggi anche › Premio Bancarella a Milena Palminteri: il suo “Come l’arancio amaro” conquista i librai Buttando un occhio a quello che succede Oltremanica e esaminando il Booker Prize, il riconoscimento più importante in Gran Bretagna, le donne hanno rappresentato il 58 per cento delle vittorie e delle rose ristrette dei candidati a partire dal 2012. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le scrittrici italiane, le lettrici e i riconoscimenti…