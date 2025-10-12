Le ricerche di Marianna | perlustrazioni scavi e prosciugamenti con un occhio al meteo

“Nessuna novità”, “Ancora nessuna novità”: il refrain è, purtroppo, sempre lo stesso al centro di coordinamento ricerche di via Olanda. Ed è quello che ha aperto anche la dodicesima giornata di perlustrazioni, scavi e prosciugamenti di aree ricolme di puzzolente fanghiglia. Oggi si cercherà di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

Marianna Bello Domenica 12 ottobre verranno sospese le ricerche #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Le ricerche senza esito di Marianna, anche i cacciatori favaresi in campo: hanno scandagliato le contrade Crocca e Chimento https://ift.tt/sYEJqfw - X Vai su X

Dispersa a Favara: sesto giorno di ricerche e speranza per Marianna - AGRIGENTO – Sono trascorsi sei giorni dal nubifragio che ha colpito Favara, travolgendo con tutta la sua furia Marianna Bello, la donna di 38 anni, madre di tre figli che da allora risulta dispersa. Secondo livesicilia.it

