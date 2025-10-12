L’Uefa avvierà una profonda revisione dei tornei di qualificazione internazionali, tra i timori che tifosi e broadcaster stiano perdendo interesse per queste partite. Un gruppo di lavoro del National Teams Committee dell’organizzazione è stato istituito per valutare possibili modifiche ai sistemi di qualificazione per i Mondiali e gli Europei maschili. Tra le ipotesi che saranno prese in considerazione c’è l’estensione dell’utilizzo della Nations League come strumento di qualificazione. Oppure l’adozione di una versione del “modello svizzero” già introdotto nella nuova Champions League. Ne scrive il Times La revisione già comunicata alle Federazioni europee. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le qualificazioni mondiali ed europee incassano poco, la Uefa pensa al modello Champions