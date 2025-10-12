Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre | la rassegna stampa di Sky TG24

Tg24.sky.it | 12 ott 2025

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis la situazione a Gaza fra liberazione degli ostaggi, aiuti e il ruolo dell'Italia nella ricostruzione. Spazio anche a Manovra e Trump. Poi le elezioni in Toscana, la vittoria della Nazionale alle qualificazioni per il Mondiale e la morte di Diane Keaton. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

