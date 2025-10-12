Le pillole di Polly | recensione di Camminando tra i fiori scalzi di Nicola Pesce
Quando si è vecchi e soli, è fin troppo facile perdere la speranza che qualcosa di bello possa ancora accadere; così, si rinuncia a vivere e ci si accontenta di tirare avanti. Nel frattempo, i giorni scorrono lentamente, ciascuno uguale all’altro, e sembra che nulla possa spezzare questa routine. Né serve a niente voltarsi indietro, perché i bei ricordi non scaldano più il cuore, anzi; lo riempiono di nostalgia. Guardando avanti, poi, ci si accorge che non si riesce più ad immaginare il proprio futuro. Eppure, ognuno di noi è stato convinto, durante l’infanzia, che esiste sempre la possibilità che la felicità faccia capolino nella nostra esistenza, anche quando tutto sembra perduto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
