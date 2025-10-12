Le pagelle | Longobardi e Piccoli ci mettono personalità e impegno Bassoli tiene testa a Ogunseye De Vitis detta i tempi in mediana

Vitali 6. Gli umbri sono spesso nella sua zona, ma non c’è da fare la guardia tutto il tempo. Perché Matos e compagni la porta la inquadrano a fatica. Quando occorre, però, c’è. Come su Kanoute e Matos. Lepri 7. Vede uno spiraglio, ci prova e manda a bersaglio il secondo pallone in campionato. I difensori bomber stanno tenendo a galla il Rimini e lui è uno di questi. In una giornata nella quale, al di là del fiuto, tiene anche a bada a dovere gli attaccanti avversari. Ovunque. Bassoli 6,5. Con Ogunseye c’è da battagliare a livello fisico. Bisogna reggere l’impatto e non ha troppi problemi. L’ex Cesena, però, non è l’unico da badare a vista (12’ st Bellodi 6,5: parte della panchina, ma non impiega tanto a mettersi in riga raggiungendo, nella sostanza della prestazione, ottimi risultati). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

