Le pagelle | di nuovo in evidenza il bomber alla terza rete e il solito indomito Farinelli Martelli para ancora tutto il parabile De Risio si fa sentire

Sport.quotidiano.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martelli 7,5: imita Garellik e disinnesca Leonardi da due passi, miracoleggia inarcandosi per rintuzzare l’incornata di Capuano e capitola sul sinistro al fulmicotone del ‘Tigre’ Ferrante. Manetti 5,5: patisce gli estri di Ndreka, che gli scappa da ogni dove, e affonda di rado. Elia 6: impeccabile nel primo tempo, rivedibile in occasione del pareggio delle Fere. Pellizzari 6: ruvido e risoluto, va all’autoscontro con Leonardi facendosi rispettare. Lo svarione è però incluso nel suo core business, così Capuano gli mangia in testa e frusta a colpo sicuro esaltando i riflessi felini di Martelli (1’ st L. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

le pagelle di nuovo in evidenza il bomber alla terza rete e il solito indomito farinelli martelli para ancora tutto il parabile de risio si fa sentire

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle: di nuovo in evidenza il bomber (alla terza rete) e il solito indomito Farinelli. Martelli para ancora tutto il parabile, De Risio si fa sentire

In questa notizia si parla di: pagelle - nuovo

Pagelle / Conte plasma il nuovo che avanza a sua immagine e somiglianza. Dalla parte di Lucca e Meret

Temptation Island e poi..., le pagelle: Valerio doppiogiochista (2), Marco crolla in lacrime (5), Lucia traditrice bis (1), Rosario nuovo tronista (8)

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Nuovo Evidenza Bomber