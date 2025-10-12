Le pagelle di Forlì-Ternana | per Spinelli e Petrelli 8
Il Forlì conquista il suo primo pareggio stagionale impattando 1 a 1 contro la Ternana; al vantaggio biancorosso firmato Petrelli al 49° risponde Ferrante dieci minuti più tardi.MARTELLI 7,5: Tiene a galla il Forlì nei momenti di difficoltà in particolare con una parata strappa applausi al 40° su. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: pagelle - forl
FORLÌ - GUIDONIA, LE PAGELLE - La rete del bomber biancorosso al 72° regala tre punti preziosi alla compagine biancorossa che ora attende sabato allo stadio "Morgagni" la Ternana Vai su Facebook
Prima vittoria stagionale con Vitali paratutto: le pagelle #Rimini #Sport - X Vai su X