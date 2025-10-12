le opere di venanzio il monaco pittore con lo stile di caravaggio scoperto a camaldoli

Fornasari Un nome, un artista e un nucleo di tredici dipinti radunati da Lucilla Conigliello e analizzati sulla base formale e stilistica, oltre che attraverso una ricerca documentaria tra carte di archivio e annotazioni tratte da fonti antiche, è al centro del "caso Venanzio", professo nel 1618 e attivo come pittore a Camaldoli a partire dal 1640. La ricerca ha avuto inizio nel 1992, anno in cui Lucilla Conigliello, storica dell’arte e oggi direttrice tecnica del sistema museale di Ateneo dell’Università di Firenze, riconobbe in alcune tele conservate presso l’Eremo e l’Archicenobio di Camaldoli una stessa mano, di matrice non toscana e di ascendenza caravaggesca, molto prossima alla lezione del Merisi degli ultimi anni, in particolare quella del soggiorno napoletano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

