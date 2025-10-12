Le nuove palestre nelle scuole Piano di interventi da 45 milioni | Saranno più spaziose e green
Succursale del Liceo Scientifico, Liceo Classico e Olivetti-Callegari vedranno nei primi mesi del 2026 il completamento dei cantieri per la costruzione o il rifacimento delle palestre scolastiche. In provincia, è stata inaugurata la palestra dell’Istituto professionale Persolino-Strocchi di Faenza; mentre quella dell’Alberghiero ‘Tonino Guerra’ di Cervia è già pienamente operativa e inaugurerà nei prossimi giorni. Anche all’Istituto Tecnico Bucci di Faenza, con i lavori di adeguamento sismico, si è ammodernata la palestra e rifatto il fondo. Sono i cantieri del Pnrr che interessano le palestre scolastiche della provincia, interventi per quasi 45 milioni (33 di Pnrr, i restanti dalla Provincia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuove - palestre
Nascono nuove palestre. Assunzioni in provincia: "20 milioni di fatturato"
Nuove scuole, palestre e sicurezza: 55 interventi e 64 milioni di euro investiti
Dalle vacanze alle palestre passando per spesa, cultura e tecnologia: nuove convenzioni per beni e servizi agevolati: docenti e ATA verso un sistema di tutele più ampio
Scopri le nuove Special Class di OTTOBRE nella sede Universo Versilia! Sabato 4 Ottobre ? 10:00 Pilates Tango con Simona Sabato 11 Ottobre ? 9.00 Tabata con Barbara Sabato 18 Ottobre ? 9.00 BodyFlying con Barbara Sabato 25 Ottobre ? 9.0 - facebook.com Vai su Facebook
Le nuove palestre nelle scuole. Piano di interventi da 45 milioni: "Saranno più spaziose e green" - Il consigliere provinciale Luca Cortesi: "Quelle di Scientifico e Olivetti pronte nel gennaio 2026". Si legge su msn.com
Scuola, in arrivo il Piano Welfare: le agevolazioni previste - Di seguito tutti i dettagli, i settori aderenti e chi potrà beneficiarne. Si legge su catania.liveuniversity.it