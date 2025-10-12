Le nuove palestre nelle scuole Piano di interventi da 45 milioni | Saranno più spaziose e green

Succursale del Liceo Scientifico, Liceo Classico e Olivetti-Callegari vedranno nei primi mesi del 2026 il completamento dei cantieri per la costruzione o il rifacimento delle palestre scolastiche. In provincia, è stata inaugurata la palestra dell’Istituto professionale Persolino-Strocchi di Faenza; mentre quella dell’Alberghiero ‘Tonino Guerra’ di Cervia è già pienamente operativa e inaugurerà nei prossimi giorni. Anche all’Istituto Tecnico Bucci di Faenza, con i lavori di adeguamento sismico, si è ammodernata la palestra e rifatto il fondo. Sono i cantieri del Pnrr che interessano le palestre scolastiche della provincia, interventi per quasi 45 milioni (33 di Pnrr, i restanti dalla Provincia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

