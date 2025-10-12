Le maschere sono tornate, ma non per Halloween. Stanno lì, appese al muro, a fissarti. Qualcuna sembra raccontare una storia, altre fanno solo presenza. Non sono gentili. Non sono nemmeno decorative tout court, ma sono dettagli che spostano l’asse di una stanza. La rendono meno accomodante, forse, ma più viva. C’è chi le sceglie perché ricordano un viaggio, chi per puro istinto. E poi ci sono quelli che le mettono senza sapere bene perché, e forse è meglio così. Non serve sempre una spiegazione. Serve un occhio, e gusto. Serve una casa che non sembri un catalogo di un negozio di arredamento. Legno, ceramica, metallo, stoffa: materiali che non fingono. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le maschere da appendere alle pareti: quali sceglierere