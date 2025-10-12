Le Isole Faroe a un passo dai playoff per i Mondiali | contro la Croazia possono fare la storia

Fanpage.it | 12 ott 2025

La terza vittoria consecutiva delle Isole Faroe mantiene vivo il grande sogno: nell'ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali potrebbero centrare l'obiettivo playoff. 🔗 Leggi su Fanpage.it

